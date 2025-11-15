Ir al contenido principal

Disney confirmó este miércoles que la creadora de contenido y empresaria colombiana Luisa Fernanda W hará parte del elenco de voces latinoamericanas de Zootopia 2, la secuela del exitoso filme animado que llegará a los cines el 27 de noviembre. La influenciadora prestará su voz a la Capitana Hoggbottom, una estricta jabalí que se toma su labor con absoluta seriedad y que no tolera los errores de principiantes de los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde.

La participación de Luisa Fernanda W se suma a un elenco regional diverso que incluye a reconocidas figuras del entretenimiento latino:

  • Michelle Rodríguez (México), actriz y comediante, dará voz a Nibbles Maplestick.
  • Roberto Palazuelos (México), actor y empresario, interpretará al Alcalde Winddancer.
  • Jerry Velázquez (México), actor de doblaje y cantante, será la voz de Gary.
  • Alex Pelao (Argentina), actor y comediante, doblará a Denny Howlett.
  • Rodrigo Salinas (Chile), actor y humorista, interpretará a Russ.

Con esta nueva entrega, Disney apuesta de nuevo por un elenco latino fortalecido que busca conectar con las audiencias regionales y aportar frescura a la metrópoli animal más famosa del cine animado.

Una secuela llena de misterio y nuevas aventuras

En Zootopia 2, los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde —interpretados en inglés por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman— se ven envueltos en un caso inesperado cuando Gary De’Snake, con voz en inglés de Ke Huy Quan, llega a la ciudad y desata el caos. Para resolver el enigma, la pareja deberá infiltrarse en zonas nunca antes vistas de Zootopia, poniendo a prueba su ingenio, su valentía y su relación profesional.

La película está dirigida por el equipo ganador del Óscar®, conformado por Jared Bush, Chief Creative Officer de Disney Animation, y Byron Howard. La producción está a cargo de Yvett Merino, también galardonada con la Academia.

Con una mezcla de humor, acción y nuevos personajes, Zootopia 2 promete convertirse en uno de los grandes estrenos de fin de año, y la participación de voces latinoamericanas como la de Luisa Fernanda W reafirma el compromiso de Disney con la diversidad y la conexión con su público en la región.

