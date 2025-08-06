Madonna volvió a acaparar todas las miradas este lunes al compartir en su cuenta de Instagram una imagen que no dejó indiferente a nadie. Vestida con un conjunto negro de encaje, guantes largos y múltiples collares, la artista de 66 años posó en lo que denominó “Garage Study #1”, una propuesta visual que mezcla sensualidad, actitud y su característico estilo transgresor.

Acompañada por la críptica frase “Park it here” y un corazón negro, la publicación desató todo tipo de interpretaciones por parte de sus seguidores, quienes rápidamente inundaron la sección de comentarios. La imagen forma parte de una serie de 15 fotografías que ya están generando gran expectativa entre sus fans y el mundo del espectáculo.

Con una actitud desafiante y seductora, Madonna reafirma su vigencia y su capacidad de reinventarse sin perder la esencia provocadora que ha marcado su carrera. Su nueva serie fotográfica no solo reafirma su estatus como ícono pop, sino también como figura central en el arte visual contemporáneo.

