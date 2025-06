La reina del pop vuelve a mirar hacia atrás para proyectarse al futuro con Veronica Electronica, un álbum de remixes inéditos que verá la luz el próximo 25 de julio. El proyecto, rescatado de las sesiones de 1998 durante la creación de Ray of Light, promete ser una experiencia sonora envolvente, cargada de beats electrónicos, nostalgia y modernidad. Esta colección de ocho pistas remasterizadas incluye nuevas versiones de clásicos como Frozen, Nothing Really Matters, Ray of Light y The Power of Good-Bye, marcando un reencuentro con una de las etapas más revolucionarias de su carrera.

El primer adelanto, Skin (The Collaboration Remix Edit), ya está disponible en plataformas digitales y da una probada del enfoque futurista con el que Madonna vuelve a abrazar la electrónica. En redes sociales, la artista compartió cómo en aquella época emergió su álter ego: “Me aventuré en la música electrónica con William Orbit y creé un álter ego… Así nació Verónica Electrónica. Conoce mi otra mitad”. Ese personaje musical alternativo, que permanecía en el anonimato para el gran público, finalmente encuentra su espacio en el presente.

El álbum se lanza tanto en formato digital como en vinilo, convirtiéndose en una joya para los amantes del sonido electrónico de los 90. Cuenta con remixes de nombres legendarios del género como Peter Rauhofer, Sasha, BT, Victor Calderone y el propio William Orbit. Cada uno aporta su visión única a las canciones que definieron una era, dándoles una nueva vida que conserva su esencia mística y vanguardista.

Veronica Electronica no solo es un ejercicio de arqueología musical, sino también una declaración de intenciones. Madonna no se limita a revisitar el pasado: lo reimagina con una sensibilidad contemporánea. El resultado es un puente entre generaciones, un diálogo entre la experimentación de finales del siglo XX y las posibilidades sonoras del presente. Es una cápsula del tiempo que sigue sonando fresca, audaz y emocionalmente poderosa.

Este lanzamiento se suma a una etapa de gran actividad para Madonna. Además del álbum, se prepara una serie biográfica en Netflix sobre su vida y carrera, mientras persisten los rumores sobre Confessions 2, una posible secuela de su icónico disco de 2005. Con Veronica Electronica, Madonna reafirma su estatus como figura ineludible de la cultura pop, capaz de reinventarse sin olvidar sus raíces más visionarias.

