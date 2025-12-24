El cantante paisa, Maluma, reveló en la revista Hola que padeció de ansiedad y depresión en los días en que nació su hija París.

Fue entonces cuando se decidió a crear un podcast, con el ánimo de ayudar a todo el que requiera superar este tipo de dificultades que por uno u otro motivo debe hacerle frente.

«Era angustia, preocupación y miedo a la muerte. Y acaba de nacer Paris y toda la vuelta de revolcó, el posparto todo lo viví yo», reveló el artista.

Actualmente Maluma vive en su casa de campo en Antioquia junto a su esposa y su hija, desde donde seguirá emitiendo su podcast para continuar en la labor de apoyar y ayudar a todo el que padezca esta enfermedad.

