Foto: J Balvin junto a Maluma en su concierto de Ciudad Primavera /CORTESÍA EQUIPO J BALVIN

J Balvin hizo un espectáculo lleno de música, luces y colores en medio de su concierto en su natal Medellín, donde fue aplaudido por la demostración de su gran talento que le permitido estar en los grandes escenarios del mundo junto a artistas como Jennifer López, por ejemplo.

Entre el grupo de artistas invitados estuvieron 50 Cent, Daddy Yankee, Ryan Castro, sin embargo, fue la presencia de Maluma lo que significó el gran momento de la noche por el acto de reconocimiento que hizo el interprete de ‘Hawai’ y ‘Felices los Cuatro’ a J Balvin.

Nota recomendada: Catalina Duque gana la corona de Miss Internacional

Maluma se arrodilla ante J Balvin y Balvin le dedica unas palabras sobre las situaciones por las que ambos han tenido que atravesar y que ahora los hacen no solo amigos y colegas, sino además, hermanos.