Foto: Rubbot

El cantautor colombiano Manuel Medrano fue incluido en la lista de las “100 Grandes Canciones en Español del Siglo XXI” publicada por la revista Rolling Stone en Español, uno de los reconocimientos más importantes de la música iberoamericana.

Su éxito “Bajo el Agua”, lanzado en 2015, ocupa el puesto #41 de este ranking histórico. La publicación describe la canción como “una balada que se volvió clásico, se consolidó como himno, y mostró desde el inicio la capacidad de Medrano para escribir canciones cercanas, casi confesionales, pero con la grandeza de un estandarte pop”.

Incluida en su álbum debut, esta pieza le valió al artista sus dos primeros Latin Grammy en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Álbum Cantautor, marcando el punto de partida de una carrera que hoy celebra una década de evolución y madurez artística.

Nota recomendada: El placer de bailar danza árabe con Sevdi Dance Studio

Este reconocimiento llega en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum “Superior”, la cuarta producción discográfica de Medrano.