El colombiano Manuel Turizo, conocido por éxitos como ‘La Bachata’ o ‘Una Lady como tú’, entre otras, actuará el próximo 25 de octubre en la plaza de toros de Lucena en la que será su única parada en la provincia de Córdoba durante su actual gira, ‘201 World Tour’.

Según la información publicada en la web del artista, consultada por Europa Press, tras su concierto en Lucena, el colombiano sólo ofrecerá dos conciertos más en tierras españolas, en Tenerife y Gran Canaria, antes de embarcarse en una gira por Europa que lo llevará a Inglaterra, Portugal, Francia, Suiza, Holanda, Suecia, Dinamarca, Italia y Alemania.

Manuel Turizo ha logrado consolidarse como una de las voces más relevantes de la música latina contemporánea. En esta nueva etapa, el colombiano «apuesta por un espectáculo inmersivo y autobiográfico, inspirado en su disco ‘201’, en el que el público será testigo de una experiencia única dentro del universo íntimo del artista: su propio Apartamento 201», ha detallado.

‘201’ es el cuarto álbum de estudio de Manuel Turizo y fue publicado el 22 de noviembre de 2024. En este trabajo, el artista colombiano «explora nuevos horizontes musicales, fusionando géneros como el merengue, la bachata, la balada y la electrónica, y dejando claro su capacidad para reinventarse».

El concierto de Manuel Turizo se enmarca dentro del F’Estival Lucena, evento organizado por el Ayuntamiento, que se consolida así como un programa que año tras año sigue creciendo y atrayendo a artistas de primer nivel nacional e internacional.

Europa Press

