Desde que obtuvo el primer puesto en el certamen de belleza realizado en Tailandia, Fátima Bosch y la organización del evento han sido blanco de numerosas críticas en redes sociales. En diversos espacios digitales han surgido especulaciones sobre un presunto fraude, lo que ha desatado una ola de comentarios negativos hacia la joven representante. La polémica se intensificó en los días posteriores al concurso, alimentada por usuarios que cuestionan la transparencia del certamen sin presentar pruebas contundentes.

Nota recomendada: Nueva moneda con la figura de Freddie Mercury

Ante la creciente hostilidad, Fátima Bosch reapareció públicamente este 25 de noviembre para denunciar a quienes, amparados en el anonimato de Internet, le han enviado mensajes cargados de odio e incluso amenazas. La ganadora del certamen llamó a la reflexión sobre los límites del debate digital y subrayó la importancia de frenar la violencia en línea.