La banda multiplatino nominada al Latin GRAMMY, Morat, ha sido confirmada oficialmente en el cartel de Coachella 2026, marcando su esperado debut en uno de los escenarios más icónicos del mundo. Con su inconfundible mezcla de melodías hipnóticas de pop-rock y letras cargadas de emoción, el grupo colombiano promete un espectáculo inolvidable que reflejará la energía y conexión que mantiene con su público global.

El anuncio llega acompañado de otra gran noticia: Morat se presentará en la ceremonia de los Latin GRAMMYs 2025, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas. Su participación se suma a una racha de éxitos que consolida su posición como una de las bandas más influyentes del pop latino actual.

Este 2025 ha sido un año estelar para el grupo. En los Premios Juventud, Morat arrasó con tres de los galardones más importantes de la noche: Grupo o Dúo Favorito del Año, Mejor Canción Pop/Rock por su colaboración con Camilo, “Me Toca a Mí”, y Mejor Álbum Pop por su aclamado quinto trabajo de estudio, Ya Es Mañana.

Además, la agrupación acaba de sumar una nueva nominación al Latin GRAMMY 2025 en la categoría Mejor Álbum de Pop/Rock, reafirmando su papel protagónico en la evolución de la música latina contemporánea.