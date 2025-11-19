Ir al contenido principal

La banda colombiana Morat presentará ‘Ya Es Mañana Tour’, su nuevo álbum de nombre homónimo, en Roig Arena el 23 de octubre de 2026. El grupo aprovechará la ocasión para repasar también los grandes éxitos de sus cuatro discos anteriores.

En las últimas semanas, la banda ha ganado el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en directo en la categoría Global Latina de LOS40 Music Awards, que se celebraron en el recinto valenciano hace unos días, ha detallado la organización en un comunicado.

Nota recomendada: Bomba Estéreo se une con Carlos Vives

Además, sus álbumes, desde aquel primer ‘Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios’, pasando por el multiplatino ‘Balas Perdidas’ «han marcado a varias generaciones» en los últimos años.

Gobierno defiende bombardeo en Guaviare

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha asegurado que algunos de los menores fallecidos recientemente en operativos del Ejército contra grupos criminales cayeron intentando «matar» a los soldados, no bajo bombardeos, y ha recalcado que continuarán…
Héctor Olimpo Espinosa inscribió su candidatura a la presidencia

El exgobernador de Sucre y exviceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa, inscribió su candidatura a la presidencia de la república ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con de más de 1.600.000 firmas. Héctor Olimpo aseguró que esta…
Mauricio Gómez Amín considera que La Guajira debe convertirse en potencial turístico

El senador y precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, señaló que La Guajira tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe colombiano. Resaltó que el turismo cultural, étnico y natural puede convertirse en…
Asaltan la casa de la madre del precandidato Héctor Olimpo Espinosa

El exgobernador de Sucre y precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, denunció a través de sus redes sociales el violento asalto a la casa de su madre en Bogotá. ¨Rompieron la reja, se metieron por una ventana¨, escribió Espinosa en su cuenta de…
Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua

Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
