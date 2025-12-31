Ir al contenido principal

Cuando el calendario alcance su última página en 2025, se apagará una de las luces más emblemáticas de la cultura pop moderna. MTV pondrá fin a sus canales musicales a nivel global —MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live— marcando el cierre definitivo de la televisión musical lineal. Con ello, concluye un modelo que durante más de cuarenta años definió cómo generaciones enteras descubrieron artistas, sonidos y estilos.

Esta decisión no surge del vacío, sino de una transformación profunda en la manera de consumir música. El dominio de plataformas digitales como YouTube, Spotify, TikTok e Instagram ha desplazado la lógica de la programación fija, ofreciendo acceso inmediato, personalizado y constante. La música ya no depende de un horario ni de un presentador: está disponible en cualquier momento y lugar.

El cierre de estos canales va más allá de una reestructuración empresarial. Representa el final simbólico de una experiencia colectiva, en la que la música se compartía frente al televisor, se comentaba al día siguiente y se esperaba con anticipación. MTV fue durante décadas un punto de encuentro cultural, un espacio donde la imagen y el sonido construían identidad.

En la actualidad, la experiencia musical es distinta: más íntima, fragmentada y portátil. Los algoritmos reemplazaron a los programadores y las pantallas personales sustituyeron al televisor del living. La música dejó de esperar conteos regresivos para instalarse de forma permanente en el bolsillo de cada oyente, reflejando no solo un cambio tecnológico, sino también una nueva forma de relacionarnos con la cultura.

