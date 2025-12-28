La actriz y cantante francesa Brigitte Bardot (París, 1934) ha muerto este domingo a los 91 años, según ha informado su fundación en un comunicado.

Bardot saltó a la fama internacional con la película ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), escrita y dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Sin embargo, a principios de la década de 1970, anunció su retiro de la actuación y se volvió cada vez más activa políticamente, especialmente en su apoyo a los derechos de los animales.

Nacida en 1934 en París, Bardot creció en una familia católica tradicional, pero destacó lo suficiente como bailarina lo que le permitió estudiar ballet y obtener una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. Simultáneamente, encontró trabajo como modelo, apareciendo en la portada de Elle en 1950 con apenas 15 años.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar ‘Y Dios creó a la mujer’ dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública.

A principios de la década de 1960, Bardot apareció en una serie de películas francesas de gran repercusión, incluyendo el drama nominado al Oscar ‘La verdad’, de Henri-Georges Clouzot; ‘Un asunto muy privado’, de Louis Malle (junto a Marcello Mastroianni); y ‘El desprecio’, Jean-Luc Godard. En la segunda mitad de la década, Bardot aceptó varias ofertas de Hollywood, entre ellas ‘¡Viva María!’, una comedia de época ambientada en México con Jeanne Moreau, y Shalako, un western con Sean Connery.

Bardot también tuvo una carrera musical, que incluyó la grabación de la versión original de ‘Je T’Aime… Moi Non Plus’ de Serge Gainsbourg, que este había escrito para ella mientras mantenían una relación. Se retiró de la actuación en 1973, a los 39 años, tras rodar la película romántica ‘La edificante y alegre historia de Colinot’. Su principal objetivo fue el activismo en defensa de los animales, uniéndose a las protestas contra la caza de focas en 1977 y fundando la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

La actriz francesa ha sido hospitalizada en varias ocasiones en los últimos meses. El pasado mes de octubre saltó a los medios que estaba ingresada en Tolón desde hacía semanas por una intervención quirúrgica a causa de una enfermedad grave.

En los últimos años, Bardot causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza. Algunas le valieron condenas por difamación. «La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda», escribió en el epílogo de un libro titulado ‘Mon BBcédaire’, publicado en Francia en octubre.

En el libro también aseguraba que su país se ha vuelto «sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar…». La derecha es el «único remedio urgentísimo para la agonía» de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.