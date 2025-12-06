Ir al contenido principal

El actor para la industria de videos para adultos conocido como Scott Finn murió en días pasados, según lo confirmó su familia.

«Con el corazón destrozado y afligido, anunciamos el fallecimiento de nuestro hijo, hermano y tío», dice el comunicado emitido por sus allegados.

Sus familiares y amigos califican a Soctt Finn como una persona trabajadora e incansable en cualquier, quien además contaba con el aprecio y cariño de todos los que le rodeaban.

Rhett Douglas Messerly como en realidad se llamaba, inició su trayectoria en la industria del cine para adultos en 2018, participando en producciones de estudios como Active Duty y Next Door Studios.

