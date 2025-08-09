Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Pixabay

El astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del fallido ‘Apollo 13’ y participante en otras misiones en el espacio, ha muerto a los 97 años, ha informado este viernes la agencia espacial norteamericana, la NASA.

Lovell falleció el jueves en la localidad de Lake Forest, en Illinois, tras una vida que, según el responsable interino de la NASA, Sean Duffy, «ha inspirado a millones de personas» a lo largo de las últimas décadas.

«El carácter y la firme valentía de Kim ayudaron a nuestra nación a alcanzar la Luna y convertieron una potencial tragedia en un éxito del hemos aprendido mucho», ha añadido, en alusión a la odisea del ‘Apollo 13’ para regresar a la Tierra tras una explosión a bordo en abril de 1970. Estaba llamado a ser el tercer alunizaje tripulado de la NASA.

La agencia también ha querido recordar su participación en las misiones ‘Gemini’ y en el ‘Apollo 8’, pionera esta última en ser la primera en la que la NASA utilizó un cohete Saturn V y que logró orbitar la Luna. «Demostró que el aterrizaje lunar estaba a nuestro alcance», ha destacado Duffy en su comunicado.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Siga leyendo

Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’

| Confidencial Noticias | ,
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Siga leyendo

Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Siga leyendo

Iván Cepeda anuncia demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció acciones legales en contra de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomas y Jerónimo por las declaraciones que han hecho en los últimos días señalando al congresista de ser «heredero de las…
Siga leyendo

Sigue firme la coalición del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira

| Periodista Infiltrado | , ,
La coalición conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, han recibido llamadas de políticos de las fuerzas de la centro-derecha para tratar de unir esfuerzos y de esta manera hacerle frente al candidato que resulte ganador en…
Siga leyendo