El reconocido actor colombiano Carlos Barbosa, falleció en la noche de este jueves, 9 de octubre, a sus 81 años.

Barbosa se destacó por su actuación impecable en televisión y teatro en donde interpretó personajes inolvidables como Eurípides en la telenovela «El Divino»; el dueño de agencia de viajes en la comedia «Vuelo Secreto» y también encarnó al malo del paseo en producciones como «Pasiones Secretas»,

Carlos Barbosa enfrentaba un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que comienza a desarrollarse en las células plasmáticas.

Este actor hizo parte de la época de oro de la televisión colombiana acompañando a icónicas figuras de la pantalla chica, que como el, han dejado una huella inconfundible.

