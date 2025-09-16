Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El actor de cine, Robert Redford, ganador del premio Óscar murió en la mañana del martes 16 de septiembre a sus 89 años de vida.

Nació en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936 en el seno de humilde familia donde su padre era un lechero y su madre ama de casa- De su padre heredó la pasión por el béisbol y desarrolló el gusto por el tenis, el fútbol americano y la natación, deportes que le ayudaron a superar algunas secuelas leves de la polio que lo afectó de niño.

En París aprendió artes como el dibujo y la pintura, que le sirvieron para ganar dinero durante varios años. Se trasladó a Roma y Florencia, y también en Mallorca y en Málaga, siempre ganándose la vida con el dibujo hasta que sus ganas de actuar fueron más fuertes y regresó a los Estados Unidos.

Sus inicios en la actuación se dieron en el año de 1966 cuando el director Arthur Penn lo convocó para protagonizar La jauría humana junto a Marlon Brando. Más adelante llegaría su participación en Descalzos en el parque, junto a su gran amiga Jane Fonda; Butch Cassidy, junto a otro amigo entrañable, Paul Newman; El golpe, Todos los hombres del presidente (sobre el escándalo Watergate), El Gran Gatsby, El jinete eléctrico.

Nota recomendada: Así se mueve la economía durante la celebración del Amor y la Amistad

Impulso del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director. Participó además en grandes clásicos, como «Butch Cassidy y el niño» (1969), «El golpe» (1973) o «Todos los hombres del presidente» (1976).

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Estados Unidos descertifica a Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, confirmó la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y por los pocos resultados en esta materia que hasta el día de hoy arroja el Gobierno actual. «Los…
Siga leyendo

Caso Fonade complica la situación judicial de Armando Benedetti

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia dio inicio a las audiencias preparatorias al juicio que enfrenta el ministro del Interior, Armando Benedetti, dentro del caso Fonade. Al jefe de la cartera política del Gobierno de Gustavo Petro se le señala de haber…
Siga leyendo

Gobierno Nacional pide desbloquear el acceso a la Central Hidroeléctrica El Guavio

| Confidencial Noticias | ,
Foto: @GuavioNoticias El Gobierno Nacional invitó a las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, para que desbloqueen y permitan el ingreso de equipos y personal a la Central Hidroeléctrica El Guavio y así iniciar las…
Siga leyendo

«En la Alianza Verde no estamos jugados por un cargo en el Gobierno»: León Fredy Muñoz

| Confidencial Noticias | ,
El senador del Partido Alianza Verde, León Fredy Muñoz, reitera que su bancada seguirá respaldando al Gobierno Gustavo Petro y que esto no cambiará, si en algún momento llega a salir alguno de sus miembros del equipo del primer mandatario. ¿La Alianza…
Siga leyendo

María Claudia Tarazona deja en aprietos a María Fernanda Cabal

| Confidencial Noticias | ,
La senadora María Fernanda Cabal quedó en medio de una situación bastante incómoda por las declaraciones entregadas en entrevista para Noticias RCN por parte de María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay. María Claudia Tarazona aseguró que se…
Siga leyendo