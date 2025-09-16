El actor de cine, Robert Redford, ganador del premio Óscar murió en la mañana del martes 16 de septiembre a sus 89 años de vida.

Nació en Santa Mónica, California, el 18 de agosto de 1936 en el seno de humilde familia donde su padre era un lechero y su madre ama de casa- De su padre heredó la pasión por el béisbol y desarrolló el gusto por el tenis, el fútbol americano y la natación, deportes que le ayudaron a superar algunas secuelas leves de la polio que lo afectó de niño.

En París aprendió artes como el dibujo y la pintura, que le sirvieron para ganar dinero durante varios años. Se trasladó a Roma y Florencia, y también en Mallorca y en Málaga, siempre ganándose la vida con el dibujo hasta que sus ganas de actuar fueron más fuertes y regresó a los Estados Unidos.

Sus inicios en la actuación se dieron en el año de 1966 cuando el director Arthur Penn lo convocó para protagonizar La jauría humana junto a Marlon Brando. Más adelante llegaría su participación en Descalzos en el parque, junto a su gran amiga Jane Fonda; Butch Cassidy, junto a otro amigo entrañable, Paul Newman; El golpe, Todos los hombres del presidente (sobre el escándalo Watergate), El Gran Gatsby, El jinete eléctrico.

Impulso del movimiento independiente de Sundance, que ganó el Oscar como director. Participó además en grandes clásicos, como «Butch Cassidy y el niño» (1969), «El golpe» (1973) o «Todos los hombres del presidente» (1976).