Familiares del actor de televisión, cine y teatro, Gustavo Angarita, confirmaron el fallecimiento del artista que hizo parte de la pantalla chica durante muchos años.

Gustavo Angarita, participó producciones como ‘La casa de las dos palmas’, ‘La potra Zaina’, ‘Bella calamidades’, ‘Chepe Fortuna’, Caballo Viejo, Tiempo de morir y ‘La ley del corazón’, Un ángel llamado Azul, Hombres, Lucerito, Rasputín, etc.

Su talento le hizo ganador de premios de varios premios, entre los que se destacan dos India Catalina.
Uno de ellos fue como ‘Mejor actor de reparto en telenovela y serie’, por la producción ‘Hombres’ en 1997, y ‘Mejor actor principal’ por ‘La casa de las dos palmas’ en 1991.

Gustavo Angarita quien trabajó durante más de 50 años en la televisión colombiana, murió víctima de un cáncer que ya había hecho metástasis

