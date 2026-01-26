Ir al contenido principal

El actor nacido en Nápoles, Italia, el 18 de mayo de 1940, Salvo Basile, murió en la mañana de este lunes 26 de enero.

Salvo Basile participó en muchas producciones de la televisión colombiana, la más recordada, ‘La Mujer en el espejo‘ en 1997, en donde interpretó a Satanás. En esta producción compartió escenas junto a Tania Falquez, Marta Liliana Ruiz, Jorge Enrique Abello, Geraldine Zivic, Marcela Benjumea, y un gran reparto de actores.

interpretó obras clásicas griegas como “La paz de Aristófanes”, así como “El león en invierno” de James Goldman y la comedia musical “Yo, yo, ye, ye”. Su trabajo en televisión incluyó papeles en la miniserie “Nostromo” (1996), nominada a los premios ALMA, y en telenovelas como “La mujer en el espejo” (1997), “Prisioneros del amor” (1997), “¡Ay cosita linda, mamá!” (1998), “Pobre Pablo” (2000), “Sofia, dame tiempo” (2003) y “Las noches de Luciana” (2004).

