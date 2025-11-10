La actriz mexicana Maricarmen Vela murió, tras cautivar al público latinoamericano con su espectacular participación en el Chavo del Ocho, en donde interpretó la última versión de Gloria, una nueva vecina que llega con su ahijada Paty a conquistar el corazón de Jaimito el Cartero y del profesor Jirafales, despertando de paso los celos de la doña Cleotilde (la bruja del 71) y de doña Florinda.

Maricarmen Vela de origen español y nacionalizada mexicana, fue reconocida por su extensa trayectoria en televisión, teatro y cine.

