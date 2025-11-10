Ir al contenido principal

La actriz mexicana Maricarmen Vela murió, tras cautivar al público latinoamericano con su espectacular participación en el Chavo del Ocho, en donde interpretó la última versión de Gloria, una nueva vecina que llega con su ahijada Paty a conquistar el corazón de Jaimito el Cartero y del profesor Jirafales, despertando de paso los celos de la doña Cleotilde (la bruja del 71) y de doña Florinda.

Maricarmen Vela de origen español y nacionalizada mexicana, fue reconocida por su extensa trayectoria en televisión, teatro y cine.

Petro ordena bombardear las disidencias de ‘Mordisco’

Europa Press
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó una campaña militar contra las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, en el departamento del Guaviare, en el…
Condenan al ELN por reclutamiento forzado

Europa Press
Un juez declaró culpables a once miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos los cuatro integrantes de su «comando central», de un delito de reclutamiento de menores, por el que consiguieron alistar a más de medio centenar de ellos. Un…
EEUU resta atención a las acusaciones de Petro

Europa Press
El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha tratado de restar credibilidad a las acusaciones sobre un presunto plan para encarcelar al presidente, Gustavo Petro, de quien ha dicho que «se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón)…
Procuraduría exige a la función pública cumplir con la Ley de Garantías

Confidencial Noticias
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a todas las entidades públicas a dar cumplimiento a las restricciones contempladas en la Ley de Garantías de cara a los procesos electorales de 2026. El jefe del Ministerio…
«El crecimiento económico no requiere reformas tributarias»: Efraín Cepeda

Confidencial Noticias
El senador y precandidato del Partido Conservador, Efraín Cepeda, en entrevista para Confidencial Noticias, ratifica su negativa a votar a favor del proyecto de reforma tributaria. ¿Qué sentido tiene oponerse a una reforma tributaria ahora, si de igual…
