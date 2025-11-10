Ir al contenido principal

La actriz mexicana Maricarmen Vela murió, tras cautivar al público latinoamericano con su espectacular participación en el Chavo del Ocho, en donde interpretó la última versión de Gloria, una nueva vecina que llega con su ahijada Paty a conquistar el corazón de Jaimito el Cartero y del profesor Jirafales, despertando de paso los celos de la doña Cleotilde (la bruja del 71) y de doña Florinda.

También interpretó a doña Espotaverderona, la mamá de la Chimoltrufia, una señora mal vestida y mal hablada igual que su hija, pero de un gran corazón y de una inmensa capacidad para llamar la atención. Con papel con la actriz demostró su talento actoral.

Maricarmen Vela de origen español y nacionalizada mexicana, fue reconocida por su extensa trayectoria en televisión, teatro y cine.

