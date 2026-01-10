El cantante colombiano, interprete de música popular Yeison Jiménez murió, víctima de un accidente aéreo en inmediaciones al municipio de Paipa (Boyacá). Junto al artista viajaban cinco de sus acompañantes que al parecer serían sus músicos.

De acuerdo con las primeras versiones, el avión privado en el que viajaba Yeison Jiménez no logro la suficiente altura. La aeronave tenía la matrícula N325FA y había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín.

Yeison Jiménez nació en Manzanares, Caldas, el 26 de julio de 1991. Fue cantante y compositor de música popular. Inició su carrera en festivales infantiles, cantaba también en los buses consolidarse en la industria musical.

https://twitter.com/confidencialcol/status/2010138775628984431

Nota recomendada: Demandan a Bad Bunny

