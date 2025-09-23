Con solo 25 años, Ninjaa se consolida como una de las voces emergentes más auténticas y versátiles de la escena urbana colombiana. Proveniente de Pitalito, Huila, y ahora instalado en Medellín, este joven artista ha forjado su identidad musical a través de un camino atípico pero profundamente enriquecedor. Desde sus inicios cantando baladas y boleros pop a los siete años, pasando por su etapa en el freestyle, hasta llegar a su propuesta actual en el reguetón, Ninjaa representa una nueva ola de artistas que no temen mezclar géneros ni contar historias desde la emoción genuina.

Su más reciente sencillo, La Carta, es prueba de esa evolución artística. En esta canción, Ninjaa fusiona el vallenato con el reguetón en una fórmula poco convencional pero efectiva, entregando una narrativa cargada de amor, errores del pasado y una búsqueda honesta de redención. Más que una canción, La Carta es una confesión musical que logra conectar por su tono íntimo y su producción fresca, diseñada para conmover tanto en la pista de baile como en los audífonos.

Lo que realmente ha marcado la diferencia en el lanzamiento de La Carta ha sido la forma en la que Ninjaa decidió compartirla con el mundo. Rechazando el camino tradicional, optó por llevar su música directamente a la calle: cantó en buses, montó un puesto improvisado llamado “Tómate un trago y escucha mi canción” y transformó esquinas urbanas en escenarios donde la cercanía con el público fue protagonista. Estas activaciones no solo generaron una fuerte conexión emocional, sino que también posicionaron su propuesta como una de las más humanas y cercanas del género.

“Quise que la gente viviera ‘La Carta’ conmigo, sin filtros. La calle es donde aprendí a cantar, donde se siente de verdad la música. Desde ahí quiero crecer, con autenticidad”, afirma Ninjaa.

El sencillo fue producido por @Cheztom, uno de los pioneros del género urbano en Colombia y responsable de éxitos para artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Maluma, Reykon, Tyga y Víctor Manuelle, entre otros.

“Cuando escuché a Ninjaa, vi a un artista que no teme arriesgar, que entiende la calle y a la vez tiene visión internacional. Con ‘La Carta’ trabajamos un sonido que honra las raíces pero que también mira hacia afuera. Él es parte de lo que viene para la música urbana”, señala Cheztom.