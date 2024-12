No hay que buscar una media naranja

A pesar de ser una experiencia común para muchas personas, la soltería está rodeada de prejuicios y estigmas. En la adultez, esta etapa se ve como una fase transitoria antes de una relación, sin embargo, hay que trabajar para tener una vida satisfactoria estando solo. Según un estudio de 2022 de la revista Evolutionary Psychological Science acerca del bienestar emocional, la calidad de vida mejora proporcionalmente al fortalecer la auto conexión. Durante este periodo, se facilita esa habilidad de conocerse a sí mismo cuando se puede invertir más tiempo y energía en uno mismo en vez de una pareja.

A pesar de lo que creen muchas personas, no todos están interesados en una relación. La soltería puede ser tanto elección como circunstancia. Hay individuos que no les llama la atención tener una pareja y prefieren la soledad, sea temporal o permanente. La psicóloga Viviana Zapateiro, adscrita a Colsanitas lo explica, “es fundamental comprender que no todas las personas tienen como meta de vida formar una familia o mantener una relación romántica en todo momento de la vida”.

Es muy común saltar a conclusiones explicando por qué alguien no está en una relación, pero hay que evitar los prejuicios a los y las solteras. Algunos de estos son más comunes hacia los que no tienen pareja ya que tienden a tildar a la persona de inmadura o incapaz de estar con alguien más. Zapateiro comenta que incluso los estereotipos afectan mayormente a las mujeres, “siempre se ha visto con mucho más recelo, y juicio, con un ojo más crítico la soltería en mujeres que en los hombres” y explica los tres mitos más relevantes en la sociedad:

Estar soltero es estar solo y aislado: no,siempre hay alguien, sean amigos o familiares con quien se puede formar una relación autentica y satisfactoria. No hay por qué alejarse de las personas cercanas cuando no se tiene una pareja romántica. Se debe aprovechar el tiempo de soltería como una oportunidad para fortalecer las conexiones con las personas cercanas.

“Hay que buscar a esa media naranja para completar la vida”: a veces la mejor compañía es uno mismo. Las relaciones sanas no se construyen desde la dependencia emocional. Efrén Martínez, psicólogo, conferencista y experto en bienestar emocional explica que “para ser dos, hay que ser uno primero. Un gran error es no conocerse ni un poquito y de un momento a otro ya estar en pareja”.

“Estar soltero es algo triste y malo”: la felicidad no depende exclusivamente de la pareja en una relación. Esta etapa se debe entender como una oportunidad de bienestar y crecimiento personal. Hay que aprender a ser suficiente y feliz sin necesitar de alguien más.

Zapateiro y Martínez comentan que hay tres métodos para fortalecer la auto conexión:

Las redes de apoyo emocional: se encuentran en los núcleos familiares y las amistades intrapersonales.

Practicar métodos de meditación como el mindfulnes o la escritura creativa: estas herramientas ayudan a fortalecer la introspección cuando se manejan las emociones. Según Zapateiro, “necesitamos aprender a gestionar las emociones y a convivir con la soledad porque es un estado que atravesaremos en diferentes etapas de nuestra vida”.

Buscar nuevas hobbies o pasatiempos: en esta etapa de aprendizaje es importante descubrir nuevos intereses, pasiones o gustos sin las presiones que pueden venir con una relación.

Aprender a estar solo de manera plena y consciente, es una gran virtud debido a que es una oportunidad para estar completamente presente en una etapa de autoconocimiento, de crecer y aprender a amarse. No hay que estar en una relación para sentirse feliz o sentirse completo, el sentimiento de satisfacción solo se logra estando en paz con uno mismo.