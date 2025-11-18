La Real Casa de la Moneda de Gran Bretaña diseñó una nueva moneda conmemorando los 40 años de la figura de Freddie Mercury y su icónico concierto Live Aid.

La nueva moneda llega con la imagen de Mercury sujetando el pie de micrófono en plena actuación en la que demostró todo su talento artístico.

Este homenaje tiene además la recordación del 40 aniversario del álbum de estudio en solitario de Mercury, “Mr. Bad Guy”.

La hermana de Freddie Mercury, Kashmira Bulsara, visitó la sede de la Real Casa de la Moneda, dando las gracias, calificando el acto como «emotivo y de gran orgullo», según recoge Royal Mint.

«Freddie habría estado absolutamente encantado de verse honrado de esta manera y de saber que su familia formó parte de la materialización de este tributo», resaltó.

Nota recomendada: Valle se quedó con la corona del Reinado Nacional de la Belleza



La moneda está disponible a la venta desde este martes en la página de la Real Casa de la Moneda, con precios que oscilan entre las 18,50 libras (unos 21 euros) y las 9.350 libras (más de 10.600 euros).