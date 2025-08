Foto: Tomada de Instagram/@ParivieBeauty

Paris Hilton vuelve a demostrar que su lema de vida es más que una frase: es un estilo. La empresaria, DJ, diseñadora y figura icónica de la cultura pop redefine el lujo personalizado: un jet privado Gulfstream G450 bautizado como Sliv Air. Lejos de ser una aerolínea, Sliv Air es una oda al universo Hilton, cortesía de su esposo, el empresario Carter Reum, quien mandó a personalizar la aeronave para reflejar el espíritu y la marca de su famosa pareja.

El nombre del jet proviene de «sliving», un término creado por Hilton que combina slaying (deslumbrar) y living your best life (vivir tu mejor vida). Y eso es exactamente lo que proyecta esta aeronave: un estilo de vida audaz, glamoroso y sin disculpas. Sin embargo, no fue tarea sencilla lograr que el diseño del avión reflejara tanto la esencia sofisticada de Hilton como su nueva faceta familiar, ya que ahora viaja con sus hijos pequeños.

El desafío de equilibrar glamour y funcionalidad recayó en el diseñador de interiores Larrañaga, quien presentó a la pareja una gama de propuestas, desde opciones conservadoras hasta las más extravagantes. «Pensé que quizá querrían suavizar un poco el interior, con algo de azules y grises y quizás algunos toques de París», comenta. Pero Hilton tenía claro que quería algo icónico, y su respuesta fue firme: lo audaz siempre será mejor.

El resultado es un interior dominado por el rosa, con detalles personalizados que gritan Hilton en cada rincón. Desde cojines con frases célebres de la celebridad hasta acabados brillantes y texturas lujosas, el diseño del jet no deja lugar a lo convencional. Cada decisión estética fue tomada con el objetivo de elevar la experiencia de volar, sin perder el toque de opulencia que define a la marca personal de Hilton.

Con Sliv Air, Paris Hilton lleva su legado a las alturas —literalmente— y deja en claro que para ella no existen los límites cuando se trata de estilo. Su nuevo jet no es solo un medio de transporte, sino una extensión de su identidad: elegante, excéntrica y absolutamente inolvidable. Como dice su célebre frase, “la vida es demasiado corta para pasar desapercibida”, y Sliv Air promete que eso jamás le sucederá.

