Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Foto: Tomada de X

París Hilton presenta su documental biográfico en donde habla sobre sus vivencias internas tras la constante exposición mediática a la que se vio sometida de un tiempo acá.

“La música me salvó la vida”, afirma en una frase que es el eje narrativo de la película, donde presenta a la música como un espacio de pertenencia y libertad creativa, y como el lenguaje con el que reconstruye su identidad más allá del personaje que los medios ayudaron a consolidar.

En el material se propone una crítica del pasado y una reivindicación a la vida de Hilton en donde se posiciona como artista, empresaria y autora de su propia historia.

Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el filme se soporta en décadas de archivos personales, entrevistas íntimas e imágenes documentales donde se revla cómo Hilton ha lidiado tanto con la adoración cultural como con la crueldad.

Nota recomendada: Julio Iglesias enfrenta escándalo por supuesto acoso sexual

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Condena a Salvatore Mancuso por violencia contra la población Wayúu

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla (Atlántico) emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, por 117 hechos delictivos contra la población Wayúu y otras comunidades de La Guajira. El fallo…
Siga leyendo

«Más del 60 % de los colombianos aún no decide su voto»: Cesar Caballero

| Confidencial Noticias | , ,
A pesar de que ya está definida la fecha de las primeras elecciones de 2026, correspondientes al Senado, la Cámara de Representantes y las consultas interpartidistas, más del 60 % de los colombianos mayores de 18 años aún no ha decidido por quién votar. Así…
Siga leyendo

Homenaje de la Policía a los 22 estudiantes asesinados en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander

| Confidencial Noticias | ,
La Policía Nacional de Colombia conmemoró el Día del Estudiante Policial y realizó el ascenso póstumo de 22 estudiantes que perdieron la vida en el atentado perpetrado por el ELN el 17 de enero de 2019, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco…
Siga leyendo

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
Siga leyendo

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
Siga leyendo