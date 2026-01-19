Foto: Tomada de X

París Hilton presenta su documental biográfico en donde habla sobre sus vivencias internas tras la constante exposición mediática a la que se vio sometida de un tiempo acá.

“La música me salvó la vida”, afirma en una frase que es el eje narrativo de la película, donde presenta a la música como un espacio de pertenencia y libertad creativa, y como el lenguaje con el que reconstruye su identidad más allá del personaje que los medios ayudaron a consolidar.

En el material se propone una crítica del pasado y una reivindicación a la vida de Hilton en donde se posiciona como artista, empresaria y autora de su propia historia.

Dirigido por Bruce Robertson y JJ Duncan, el filme se soporta en décadas de archivos personales, entrevistas íntimas e imágenes documentales donde se revla cómo Hilton ha lidiado tanto con la adoración cultural como con la crueldad.

