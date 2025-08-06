Ir al contenido principal

Los bogotanos que asistieron al Movistar Arena para disfrutar del concierto de Damas Gratis se vieron obligados a salir del lugar por la batalla campal que se armó al interior del evento por enfrentamiento de integrantes de las barras bravas.

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales en donde se observa a los grupos enfrentarse los unos con los otros, llegando incluso a dañar la silletería.

«Una lástima porque iba a ser una fiesta buena. Gente bastante loca, destruyendo, miren a este desadaptado y hay gente entrando. Una batalla campal en el Movistar Arena, una lástima», afirmó Juanjo Guerrero, de Conciertos Colombia.

Las inconsistencias en el convenio para expedición de pasaportes que encontró la Procuraduría en su visita a la Imprenta Nacional

La Procuraduría General de la Nación hizo una visita a la Imprenta Nacional para inspeccionar lo que respecta al contrato para la elaboración de los pasaportes. En la visita el órgano de control encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de…
Fiscalía imputó cargos al empresario Julio Gerlein

Crédito: Foto tomada del Hoy Diario del Magdalena. La Fiscalía General de la Nación, imputó cargos contra el empresario y político barranquillero Julio Gerlein Echevarría. Los cargos que Gerlein deberá enfrentar están relacionados con el delito de…
El reclamo del Gobierno al Perú por soberanía de la isla Santa Rosa de Yavarí

Foto: Foto redes sociales El Gobierno nacional reclamó de manera formal al Gobierno del Perú, por la declaración de soberanía que el país vecino hizo sobre una isla recientemente formada por sedimentación natural en el río Amazonas, desconociendo los…
«Con el caso Uribe llegaré hasta el tribunal del fin de los tiempos si es necesario»: Iván Cepeda

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, responde en entrevista para Confidencial Noticias lo que significa para el país la condena al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, y asegura que seguirá dando la lucha en lo que viene en el proceso en segunda…
¿Reviven las diferencias entre Colombia y Perú?

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la isla Santa Rosa es una formación fluvial surgida con posterioridad al acuerdo bilateral que delimitó y asignó soberanías sobre las islas en el río Amazonas hace casi un siglo. Créditos: Saksay…
