Los bogotanos que asistieron al Movistar Arena para disfrutar del concierto de Damas Gratis se vieron obligados a salir del lugar por la batalla campal que se armó al interior del evento por enfrentamiento de integrantes de las barras bravas.

Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales en donde se observa a los grupos enfrentarse los unos con los otros, llegando incluso a dañar la silletería.

«Una lástima porque iba a ser una fiesta buena. Gente bastante loca, destruyendo, miren a este desadaptado y hay gente entrando. Una batalla campal en el Movistar Arena, una lástima», afirmó Juanjo Guerrero, de Conciertos Colombia.