La organización de defensa de animales PETA hizo la solicitud del traslado a un santuario del macaco japonés Punch, luego de que este se convirtiera en tendencia en las redes sociales al demostrar su afecto hacia un muñeco de peluche en el zoológico de la ciudad de Ichiwaka.

La organización PETA considera que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento y que debe ser tratado de inmediato.