Confidencial Noticias
La organización de defensa de animales PETA hizo la solicitud del traslado a un santuario del macaco japonés Punch, luego de que este se convirtiera en tendencia en las redes sociales al demostrar su afecto hacia un muñeco de peluche en el zoológico de la ciudad de Ichiwaka.
La organización PETA considera que el animal sufre un trauma derivado del cautiverio y el aislamiento y que debe ser tratado de inmediato.
«Punch debería crecer en un grupo familiar unido, aprendiendo habilidades sociales vitales y explorando un hábitat natural rico, y no buscando el consuelo de un juguete en un pozo de cemento», dijo Jason Baker, presidente de PETA Asia
Dice además: «lo que algunos llaman adorable es en realidad un vistazo al trauma de un primate joven y muy sociable que lidia con el aislamiento y la pérdida».
Nota recomendada: El homenaje a Thalía que hace Billboard Women in Music 2026