El cantante paisa Maluma adquirió un carro un Ferrari Purosangue verde menta, el primer SUV de la marca italiana, que, por ahora, es el único ejemplar en el mundo con especificaciones diseñadas bajo el programa Tailor Made.

Maluma quiso lucir su nueva adquisición por las calles de Medellín, su ciudad natal, paseando en el y tomándose fotos, sin embargo, fue detenido por la Policía de Tránsito, quien procedió a multarle.

El motivo de la multa se desconoce, sin embargo, muchos usuarios de las redes sociales comentaron lo sucedido, aplaudiendo que las autoridades hagan respetar las normas de tránsito.

Tomado de Instagram @Fulenoticias