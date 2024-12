¿Por qué Epa Colombia pide que no se le compare con la Liendra?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia pidió se le respete su trabajo y que no la comparen con otros influencer como ‘La Liendra’ y Yeferson Cossio.

La influencer y empresaria de la keratina hizo esta petición luego de conocer la petición de Coljuegos al Centro Cibernético Policial y Meta de bloquear el acceso a 289 perfiles en redes sociales porque según la entidad, diferentes personalidades de las redes sociales como Epa Colombia, La Liendra y Yeferson Cossio, estarían promoviendo apuestas de tipo ilegal.

“Amiga, mira, yo tengo una empresa de keratinas y todo lo he logrado a través de las keratinas. Me han investigado hasta… mejor dicho. Durante cuatro o cinco años me ha ido muy bien desde que yo salí con este maravilloso producto. No tengo problemas ni con la DIAN ni con ninguna entidad hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Yo, todos los diciembres saco un combo relámpago y hay casos donde las clientes me dicen: ‘Amiga, nosotras siempre te compramos el combo relámpago y siempre te estamos comprando en diciembre, deberías regalarnos algo’”, dijo Epa Colombia.

“Te voy a explicar para que no me compares con ‘La Liendra’, ni mucho menos con Yeferson Cossio” enfatizó.

Epa Colombia asegura tener todo de acuerdo a la norma y dice además sentirse perseguida. Según ella, le han investigado hasta la saciedad.