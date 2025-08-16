El cantante paisa Maluma interrumpió durante unos minutos su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para regañar a una madre de un bebé que se encontraba en el concierto con el niño en brazos.

Visiblemente molesto, Maluma detuvo la música al ver que la mujer intentaba acercar al bebé al escenario y le gritó a la mujer: “No, no lo traiga, déjelo ahí, déjelo ahí, déjelo ahí. No lo traiga, no lo traiga. Con todo respeto, yo ya soy padre. ¿Cuánto tiene? ¿Un año? ¿Menos? ¿Un año? Un año”.

De inmediato dijo: “¿A un concierto donde los decibeles están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo? Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo”.

El artista paisa fue aplaudido por todo el público quien de inmediato calificó la escena como: “un acto de irresponsabilidad”.