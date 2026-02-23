Ir al contenido principal

Lo que comenzó como un día cualquiera en la cafetería Sip 305, en Miami, terminó convirtiéndose en una escena inolvidable para clientes y empleados. El nombre de Ricky Martin aparecía escrito en una pizarra del local como parte de una dinámica en redes sociales que ofrece bebidas gratis a celebridades. Lo que nadie esperaba era que el propio cantante llegara al lugar dispuesto a reclamar su cortesía, sorprendiendo a todos los presentes.

Entre risas, expresiones de asombro y teléfonos móviles en alto, el artista puertorriqueño compartió varios minutos con quienes se encontraban en el establecimiento. Se tomó fotografías, grabó videos y conversó con el personal, generando un ambiente festivo que rompió por completo con la rutina habitual del negocio. La inesperada visita transformó una simple promoción pensada para seguidores de Instagram en una experiencia memorable.

La espontaneidad del cantante y la reacción genuina de los presentes conquistaron a miles de usuarios, quienes celebraron el gesto cercano del artista. Así, una estrategia publicitaria local terminó convirtiéndose en una anécdota que ya forma parte de las historias más comentadas en Miami.

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
