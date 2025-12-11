Ir al contenido principal

Ricky Montaner, uno de los hijos de Ricardo Montaner, fue tendencia en las redes sociales luego de dar una entrevista para el podcast Kapra Diner, en donde aseguró que tuvo un corto romance con el cantante colombiano, Sebastián Yatra.

“Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, no de mucho tiempo, donde escribíamos canciones casi como hacer el amor. Escribimos una canción que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad”, dijo.

El video no tardó mucho tiempo en convertirse en tendencia en las redes que de inmediato se llenó de comentarios, unos en broma, otros de manera sarcática. Hasta el momento Yatra ha guardado total silencio.

