El nuevo sencillo “Robando Fuego” emerge como una poderosa declaración artística, grabada en vivo en la ciudad de Nueva York bajo la producción del aclamado Héctor Castillo, reconocido por su trabajo junto a íconos como David Bowie, Björk y Gustavo Cerati. La canción captura la intensidad de un proceso creativo honesto, íntimo y visceral, donde la identidad, el paso del tiempo y la pulsión de crear desde lo más profundo se entrelazan con maestría.

Musicalmente, “Robando Fuego” se mueve con fluidez entre el folk latino, el rock alternativo y la canción de autor, construyendo un paisaje sonoro rico en matices y emocionalmente cargado. La producción en vivo aporta una textura cruda y auténtica que potencia la narrativa de la canción.

El tema cuenta con un elenco de músicos de altísimo nivel, incluyendo al guitarrista Gerry Leonard (colaborador de David Bowie), el bajista Chris Bruce (Tom Waits, George Clinton), el tecladista Daniel Mintseris (St. Vincent, David Byrne), y músicos panameños de trayectoria como Jaime Ortiz y Chale Icaza. Además, destacan las colaboraciones especiales de Steve Berlin (Los Lobos) y la cantante Inara George (The Bird and the Bee), quienes aportan nuevas capas de profundidad a la composición.

“Robando Fuego” no solo refleja la madurez de un proyecto artístico sólido, sino también el resultado de una conexión creativa que trasciende fronteras, géneros y generaciones. Una pieza imprescindible para quienes buscan música con alma, fuerza y propósito.

