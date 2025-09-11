Una nota publicada en el Daily Mail preocupó a los fans de la cantante estadounidense, Britney Spears, porque asegura que la artista vive en medio de la suciedad, producto de otra crisis emocional.

De acuerdo con la publicación, «Spears vive en un ambiente tóxico, lleno de suciedad, basura, desechos de mascotas y desorden por todas partes».

«Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto», señaló la fuente sobre la que se sostiene el medio de comunicación.

Los testimonios surgieron en medio de episodios que evidencian nuevos altibajos de la intérprete de “Toxic”, similares a los que padeció en mayo de 2023.

En un video publicado en días pasados en las redes sociales, la ‘princesa del pop’ aparece bailando, pero el un espacio al interior de su casa que se encontraba completamente descuidado y sucio. Allí se observaron bolsas de basura, objetos tirados en el piso, el lugar sin limpieza y en medio de su danza movía sus manos, dejando en evidencia que algo le había sucedido porque usaba un vendaje.

Esto ha dejado preocupado a sus seguidores quienes se han mostrado preocupados por su salud mental porque no es la primera vez que tiene comportamientos extraños y se deja ver como si nada le importara, esto debido a su aspecto físico, pues las bolsas de sus ojos han crecido considerablemente y sus gestos causan temor.

Hasta el momento Britney Spears conocida también como la Princesa del Pop no ha respondido sobre esta polémica que rodea su vida, y más bien si defendió desde sus redes al cantante Justin Bieber, luego de que este recibiera críticas por publicar imágenes con su hijo, Jack Blues Bieber.

Las imágenes muestran a Bieber sin camisa y vestido con vaqueros sobre pantalones deportivos, sosteniendo a Jack Blues de espaldas a la cámara. No obstante, el niño aparece en las fotos sin que se vea su rostro, una práctica habitual del cantante para proteger su privacidad.

“Vergüenza deberían darles a quienes juzgaron mi casa en pijama. ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡Tan hermosa!”, escribió la cantante en defensa a Bieber.

Por el momento, Britney Spears, se encuentra en un momento de reencuentro con sus hijos Preston y Jayden.

