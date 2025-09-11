Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Una nota publicada en el Daily Mail preocupó a los fans de la cantante estadounidense, Britney Spears, porque asegura que la artista vive en medio de la suciedad, producto de otra crisis emocional.

De acuerdo con la publicación, «Spears vive en un ambiente tóxico, lleno de suciedad, basura, desechos de mascotas y desorden por todas partes».

«Estamos preocupados, no está bien en absoluto. Su casa es un desastre. No limpia los desechos de los perros, no hay nadie que limpie diariamente y simplemente no está funcionando como lo haría un adulto», señaló la fuente sobre la que se sostiene el medio de comunicación.

Los testimonios surgieron en medio de episodios que evidencian nuevos altibajos de la intérprete de “Toxic”, similares a los que padeció en mayo de 2023.

En un video publicado en días pasados en las redes sociales, la ‘princesa del pop’ aparece bailando, pero el un espacio al interior de su casa que se encontraba completamente descuidado y sucio. Allí se observaron bolsas de basura, objetos tirados en el piso, el lugar sin limpieza y en medio de su danza movía sus manos, dejando en evidencia que algo le había sucedido porque usaba un vendaje.

Esto ha dejado preocupado a sus seguidores quienes se han mostrado preocupados por su salud mental porque no es la primera vez que tiene comportamientos extraños y se deja ver como si nada le importara, esto debido a su aspecto físico, pues las bolsas de sus ojos han crecido considerablemente y sus gestos causan temor.

Hasta el momento Britney Spears conocida también como la Princesa del Pop no ha respondido sobre esta polémica que rodea su vida, y más bien si defendió desde sus redes al cantante Justin Bieber, luego de que este recibiera críticas por publicar imágenes con su hijo, Jack Blues Bieber.

Nota recomendada: Policía de Tránsito le enseñó a Maluma a respetar a Medellín

Las imágenes muestran a Bieber sin camisa y vestido con vaqueros sobre pantalones deportivos, sosteniendo a Jack Blues de espaldas a la cámara. No obstante, el niño aparece en las fotos sin que se vea su rostro, una práctica habitual del cantante para proteger su privacidad.

“Vergüenza deberían darles a quienes juzgaron mi casa en pijama. ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡Tan hermosa!”, escribió la cantante en defensa a Bieber.

Por el momento, Britney Spears, se encuentra en un momento de reencuentro con sus hijos Preston y Jayden.

Puede leer: ¿Llega a su fin el matrimonio entre Pipe Bueno y Luis Fernanda W?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Quién será la cabeza de lista al Senado de los Verdes?

| Periodista Infiltrado | ,
Desde ya se empieza a dar la disputa por quien será la cabeza de lista al Senado del partido Alianza Verde, en donde al parecer, se revivirá una vieja competencia entre dos senadores que pelearon la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Estos dos…
Siga leyendo

Sale Julián Molina del Ministerio de las TIC

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de la república aceptó la carta de renuncia del ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina. En su reemplazo en la jefatura de la cartera quedará Carina Murcia, actual viceministra de Transformación…
Siga leyendo

Nuevos cargos en contra de Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
El exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, tendrá que enfrentar nuevos cargos en la justicia por la celebración indebida de contratos, falsedad en documento público y lavado de activos. La investigación de la Fiscalía General de la Nación tiene…
Siga leyendo

¿Por qué Jota Pe Hernández está bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia?

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia investiga al senador de la Alianza Verde, Jonathan Pulido (Jota Pe Hernández), por un supuesto plan para enlodar al excongresista y exembajador de Colombia ante el Reino Unido, Roy Barreras. De acuerdo con el alto tribunal,…
Siga leyendo

CNE fijaría límites y condiciones a la fusión del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | ,
La ponencia que discutirá el Consejo Nacional Electoral sobre la fusión del Pacto Histórico, que tiene como autor al magistrado Altus Baquero, otorga el permiso a la coalición de izquierda que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de la república, para…
Siga leyendo