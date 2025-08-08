La reina del bullerengue, Petrona Martínez, fue hospitalizada de urgencias desde el pasado miércoles 6 de agosto, tras presentar complicaciones derivadas de un cuadro viral.

El personal médico reportó que la artista se encuentra en observación en la unidad de cuidados intensivos.

Petrona Martínez, de 86 años de edad, presentó fiebre alta y vómito, síntomas que le generaron un fuerte temblor. La artista sufrió una isquemia cerebral en mayo de 2017, lo que la llevó a interrumpir su participación en los escenarios.