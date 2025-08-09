Confidencial Noticias
La imagen de Sebastián Yatra cambiándose de ropa durante un concierto en Málaga, España, convirtió al cantante colombiano en tendencia en las rede sociales.
Los asistentes al evento hicieron viral el video en donde se puede observar la sombra del artista sobre una tela blanca cambiando de atuendo dejando ver sus partes íntimas. El intérprete de La Pelirroja tuvo movimientos y gestos intencionales para enseñar su miembro a los asistentes.
Hasta el momento, ni Yatra ni su equipo ha dicho nada al respecto, mientras tanto la imagen sigue dando la vuelta al mundo.
Gustavo Petro confirmó conversaciones con el Clan del Golfo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes que su equipo de gobierno ha iniciado –en el exterior– diálogos de paz con el Clan del Golfo y ha revelado que sus condiciones para sellar un acuerdo pasan por el marco jurídico que presentó al…
Cae uno de los cabecillas de las disidencias de alias ‘Calarcá’
Cayó alias ‘Miller’, cabecilla de uno de los grupos los criminales de las disidencias de alias ‘Calarcá’, responsable del asesinato de siete soldados el pasado 27 de abril en el Guaviare. La operación militar tuvo lugar en San José del Guaviare, donde fue…
Gobierno si habría comprado votos de congresistas con dineros de la UNGRD
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la investigación del escándalo sobre el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), determinó que si hubo asuntos relacionados con la compra de…
Iván Cepeda anuncia demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe
El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció acciones legales en contra de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomas y Jerónimo por las declaraciones que han hecho en los últimos días señalando al congresista de ser «heredero de las…
Sigue firme la coalición del Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira
La coalición conformada por los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y Mira, han recibido llamadas de políticos de las fuerzas de la centro-derecha para tratar de unir esfuerzos y de esta manera hacerle frente al candidato que resulte ganador en…