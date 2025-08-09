La imagen de Sebastián Yatra cambiándose de ropa durante un concierto en Málaga, España, convirtió al cantante colombiano en tendencia en las rede sociales.

Los asistentes al evento hicieron viral el video en donde se puede observar la sombra del artista sobre una tela blanca cambiando de atuendo dejando ver sus partes íntimas. El intérprete de La Pelirroja tuvo movimientos y gestos intencionales para enseñar su miembro a los asistentes.

Hasta el momento, ni Yatra ni su equipo ha dicho nada al respecto, mientras tanto la imagen sigue dando la vuelta al mundo.