El icónico cantante puertorriqueño Ricky Martin ha causado revuelo en redes sociales al comenzar a seguir al nuevo Mister International, un gesto que, aunque sencillo, ha sido interpretado como un claro respaldo público.

Los usuarios de las redes se han comenzado a preguntar la razón por la que el artista comenzó a seguir al filipino Kirk Bondad, ganador del certamen de concurso masculino. Que haya decidido seguir al recién coronado Mister International podría entenderse como una forma de reconocimiento y apoyo a nuevas figuras emergentes en el mundo del espectáculo y la moda masculina.

Este tipo de interacciones no solo generan visibilidad para el nuevo Mister International, sino que también posicionan a Ricky Martin como una figura que continúa comprometida con impulsar nuevos talentos. En un mundo donde la presencia en redes sociales tiene tanto peso como los escenarios tradicionales, un simple “follow” puede abrir puertas y generar oportunidades inesperadas.

Con la atención mediática que ha desatado este gesto, crecen las expectativas. Por ahora, esto no parece ser más que un simple gesto de simpatía