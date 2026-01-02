Las recientes declaraciones del senador Antonio Zabaraín, del partido Cambio Radical, reavivaron el debate sobre la remuneración de los congresistas en Colombia, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de una prima cercana a los 11 millones de pesos como parte de su estrategia para reducir el gasto público de cara a 2026.

En diálogo con La W Radio, el congresista manifestó su desacuerdo con la decisión del Ejecutivo, no solo por sus implicaciones económicas, sino por la forma en que fue adoptada. A su juicio, la medida debió discutirse y resolverse en el Congreso, y no imponerse mediante decreto. Además, advirtió que podría enfrentar cuestionamientos jurídicos al afectar lo que calificó como “derechos adquiridos” de los funcionarios públicos.

Se activaron las bodegas petristes porque dije estar en desacuerdo con el irresponsable aumento del Salario Mínimo y la disminución del salario de los Congresistas. Esta última no me afecta porque rige a partir del 20-07-26, pero no doy declaraciones para recibir aplausos! — ANTONIO ZABARAIN (@zabaraing) January 2, 2026

Zabaraín defendió el nivel salarial de los legisladores y sostuvo que la percepción de que los congresistas reciben una remuneración excesiva no corresponde, según él, a la magnitud de sus responsabilidades. “¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto se ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas. (…) yo creo que un congresista que se gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, planteó.

Te puede interesar: Polo Polo viajó a Tierra Santa para pedir» perdón» hablando desde el cristianismo pero vestido de Judío

El senador comparó el salario de los congresistas con el de otros altos cargos del Estado y del sector público, como directivos de empresas estatales y entidades financieras, quienes, según indicó, reciben ingresos superiores sin estar sometidos al mismo nivel de exposición política y responsabilidad legislativa.

Asimismo, Zabaraín calificó la eliminación de la prima como una medida “populista” y “electorera”, al considerar que responde más a una estrategia de opinión pública que a un análisis técnico integral. Señaló que la reducción no solo afecta a los congresistas, sino también a otros altos funcionarios cuyos salarios están atados a los mismos parámetros.

Las declaraciones del senador se dan en medio de un amplio debate nacional sobre la austeridad del Estado, la equidad salarial y la percepción ciudadana frente a los ingresos de los funcionarios públicos. Mientras algunos sectores respaldan los recortes como un gesto simbólico de justicia social, otros, como Zabaraín, advierten que este tipo de decisiones pueden debilitar la institucionalidad y desvalorizar el ejercicio legislativo.