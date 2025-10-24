La cantante barranquillera Shakira hará su espectacular presentación en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en donde debutará junto al Grupo Niche este 25 y 26 de octubre.

La artista ha preparado un gran show muy propio de estilo que le ha caracterizado en los grandes escenarios del mundo donde se ha presentado.

l espectáculo en Cali tendrá una pantalla gigante de 47×10 metros, una tarima de más de 21 metros de ancho, pasarela extendida 36 metros hacia el público y luces robóticas con movimientos a 360°.

