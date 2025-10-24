Confidencial Noticias
La cantante barranquillera Shakira hará su espectacular presentación en el estadio Pascual Guerrero de Cali, en donde debutará junto al Grupo Niche este 25 y 26 de octubre.
La artista ha preparado un gran show muy propio de estilo que le ha caracterizado en los grandes escenarios del mundo donde se ha presentado.
l espectáculo en Cali tendrá una pantalla gigante de 47×10 metros, una tarima de más de 21 metros de ancho, pasarela extendida 36 metros hacia el público y luces robóticas con movimientos a 360°.
Eduardo Montealegre renuncia al Ministerio de Justicia
Desde muy temprano el presidente de la república, Gustavo Petro, solicitó la carta de renuncia de Eduardo Montealegre al cargo de ministro de Justicia, quien de inmediato la escribió, no sin antes enviar uno que otro dardo venenoso al equipo de personas que…
Colombia exige a EEUU a respetar el Derecho Internacional tras los ataques contra narcolanchas
La Cancilleria colombiana rechazó los ataques contra supuestas narcolanchas en el océano Pacífico y ha instado a la Administración Trump a cesar este tipo de agresiones, así como a «respetar las normas que dicta el Derecho Internacional». La cartera ha…
Así reaccionaron los diferentes sectores políticos al anuncio de una Constituyente
La propuesta de la convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y la presentación a la ciudadanía del borrador de lo que sería el proyecto que el Gobierno Nacional presentará al Congreso de la República comienza a generar el rechazo general de la mayor…
Gobierno Petro da a conocer el borrador para convocar una Constituyente
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó al país el borrador del proyecto para que se abra la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, generando desde ya una fuerte controversia en los diferentes sectores del país. …
María Fernanda Carrascal le gana a Miguel Polo Polo
El Consejo Nacional Electoral le ordenó al representante a la cámara, Miguel Polo Polo eliminar tres publicaciones de su cuenta de X, en donde no solo cuestionó a su colega, la también representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal y a otros…