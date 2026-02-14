El cantante Blessd vuelve a ser tendencia en las redes sociales por cuenta de una supuesta infidelidad a Manuela Qm, su actual pareja con la que está esperando su primer hijo.

No es la primera vez que Blessd hace parte de una polémica por este tipo de asuntos. En el pasado fue motivo de miles de comentarios en las redes sociales por serle infiel a su expareja Nicole Rivera, conocida en redes sociales como La Suprema. Según se dijo en el momento, Karina García y Mariana Zapata habrían estado en medio de esa relación.

Al parecer, el artista habría intercambiado mensajes entre el 7 de enero hasta el 21 de enero del 2026 con una supuesta modelo de Only Fans.

La mujer con la que Blessd le fue infiel a ManuelaQM es María Julissa, la modelo de OnlyFans y actual pareja de MrCachon.💣🔥 pic.twitter.com/52Gt9mgpE6 — kenny🍀 (@KNNY_2l) February 14, 2026

Según las imágenes difundidas, el cantante habría enviado una fotografía para verse solo una vez a través de WhatsApp, lo que confirmaría que se trata de Blessd. En la conversación se observa cómo el tono sube progresivamente cuando, al parecer, comienzan a intercambiar fotos provocativas acompañadas de mensajes como: “Muéstrame más, yo nunca mando nada de eso” y “uff bebé, qué senos tan lindos tienes”. Ante esto, ella responde: “¿Te gustan?”, a lo que el artista replica, según el video: “Mucho, muéstramelas bien”.

El video, que ya supera el millón de reproducciones en redes sociales, generó múltiples reacciones, especialmente porque en la fecha que muestran los chats el cantante anunció que será padre por primera vez junto a su pareja actual, la creadora de contenido Manuela QM.

