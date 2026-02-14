Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El cantante Blessd vuelve a ser tendencia en las redes sociales por cuenta de una supuesta infidelidad a Manuela Qm, su actual pareja con la que está esperando su primer hijo.

No es la primera vez que Blessd hace parte de una polémica por este tipo de asuntos. En el pasado fue motivo de miles de comentarios en las redes sociales por serle infiel a su expareja Nicole Rivera, conocida en redes sociales como La Suprema. Según se dijo en el momento, Karina García y Mariana Zapata habrían estado en medio de esa relación.

Al parecer, el artista habría intercambiado mensajes entre el 7 de enero hasta el 21 de enero del 2026 con una supuesta modelo de Only Fans.

Según las imágenes difundidas, el cantante habría enviado una fotografía para verse solo una vez a través de WhatsApp, lo que confirmaría que se trata de Blessd. En la conversación se observa cómo el tono sube progresivamente cuando, al parecer, comienzan a intercambiar fotos provocativas acompañadas de mensajes como: “Muéstrame más, yo nunca mando nada de eso” y “uff bebé, qué senos tan lindos tienes”. Ante esto, ella responde: “¿Te gustan?”, a lo que el artista replica, según el video: “Mucho, muéstramelas bien”.

El video, que ya supera el millón de reproducciones en redes sociales, generó múltiples reacciones, especialmente porque en la fecha que muestran los chats el cantante anunció que será padre por primera vez junto a su pareja actual, la creadora de contenido Manuela QM.

Nota recomendada: ¿Es cierto que Barbarita sale de las cámaras de Sábados Felices?

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

MinTrabajo dice que la suspensión al aumento del salario mínimo «es inhumana»

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, calificó la medida del Consejo de Estado de suspender el decreto que aumenta el salario mínimo en un 23%, «de inhumana». «La decisión del Consejo de Estado es inconstitucional, irresponsable e inhumana. ¡Vamos a…
Siga leyendo

«No sea cobarde»: Benedetti al general (r) Edwin Urrego

| Europa Press | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha instado a Edwin Urrego, el general de la Policía acusado de tramar un complot contra el presidente, Gustavo Petro, que asuma su responsabilidad y vincule su expulsión a ciertas operaciones que han afectado al…
Siga leyendo

¿Hay disgusto de María José Pizarro con Roy Barreras?

| Confidencial Noticias | , ,
Desde que el excongresista y exembajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, propuso que el presidente de la república, Gustavo Petro, sea candidato a la vicepresidencia se conformó un debate al interior del Pacto Histórico por la molestia que la…
Siga leyendo

Procuraduría y Contraloría vigilarán las regalías para que no usen en temas electorales

| Confidencial Noticias | , ,
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, y el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunciaron un trabajo conjunto para vigilar a los ejecutores de recursos del Sistema General de Regalías -SGR-, para evitar…
Siga leyendo

Jorge Iván Cuervo asume como ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El abogado y profesor de El Externado, Jorge Iván Cuervo, asumió funciones de manera oficial como ministro de Justicia, con lo que se termina el encargo que hasta la fecha venía ejerciendo Andrés Idárraga. Jorge Iván Cuervo prestó sus servicios…
Siga leyendo