María Antonia Mosquera, representante de Valle fue elegida como la nueva Señorita Colombia 2025 y será quien represente al país en Miss Internacional el próximo año.
La representante del Valle fue una de las grandes favoritas, destacándose por su elegancia, carisma y belleza imponente.
El departamento del Valle consigue su tercera corona en el Reinado Nacional de la Belleza, superando al Atlántico.
Mauricio Gómez Amín considera que La Guajira debe convertirse en potencial turístico
El senador y precandidato liberal, Mauricio Gómez Amín, señaló que La Guajira tiene todo el potencial para convertirse en una de las grandes potencias turísticas del Caribe colombiano. Resaltó que el turismo cultural, étnico y natural puede convertirse en…
Asaltan la casa de la madre del precandidato Héctor Olimpo Espinosa
El exgobernador de Sucre y precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, denunció a través de sus redes sociales el violento asalto a la casa de su madre en Bogotá. ¨Rompieron la reja, se metieron por una ventana¨, escribió Espinosa en su cuenta de…
Cae alias Flypper, cabecilla del Tren de Aragua
Uniformados del GAULA Élite de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue ubicado y notificado con Circular Roja de INTERPOL Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, conocido como alias “Flypper”, en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander). …
Paloma Valencia propone usar bienes en manos de la SAE para construir espacios deportivos
La precandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una propuesta para complementar la educación de niños y jóvenes en el paìs. Según Valencia, el país tiene un reto urgente debido a la existencia de numerosas medias jornadas escolares que…
”El Congreso debe rechazar la reforma tributaria”: Mauricio Cardenas
El exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Mauricio Cárdenas, en entrevista para Confidencial Noticias, explica su propuesta para eliminar el 4 x 1.000. Explíquenos su idea de eliminar el 4 x 1.000. Mauricio Cárdenas: Es una propuesta que…