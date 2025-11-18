María Antonia Mosquera, representante de Valle fue elegida como la nueva Señorita Colombia 2025 y será quien represente al país en Miss Internacional el próximo año.

La representante del Valle fue una de las grandes favoritas, destacándose por su elegancia, carisma y belleza imponente.

El departamento del Valle consigue su tercera corona en el Reinado Nacional de la Belleza, superando al Atlántico.