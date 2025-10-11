Verónica Giraldo, hermana de Karol G, decidió romper su silencio y aclarar la razón por la que publicó un video cantando un tema musical de Brray en colaboración con Chencho Corleone, Jhayco, Ryan Castro y Anuel AA, expareja sentimental de la cantante paisa.

Los seguidores de Verónica Giraldo y de Karol G no dudaron en criticarla fuertemente porque según ellos, estaría dando apoyo a quien rompió el corazón de su hermana.

«Que hayan pasado cosas con mi hermana no quiere decir que a mí no me pueda gustar algún tema en este caso de Emmanuel. Yo a mi hermana la respeto, la admiro y pues simplemente fue una canción que escuché, que me gustó y la puse», dijo Verónica en las redes sociales.

