Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El actor Will Smith y su empresa, Treyball Studios Management, fueron demandados por el violinista Brian King Joseph, finalista de America’s Got Talent 2018, por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias durante la gira Based on a True Story: 2025.

Según los documentos presentados ante el Tribunal Superior de California, condado de Los Ángeles, Joseph fue contratado en noviembre de 2024 para un concierto en San Diego y posteriormente invitado a unirse a la gira de 2025 y a participar en un próximo álbum de Smith. Durante la primera etapa del tour, el músico asegura que regresó a su habitación en un hotel y encontró objetos que no le pertenecían y una nota manuscrita con mensajes de cercanía personal, que interpretó como una amenaza a su seguridad.

Te puede interesar: Un visitante de otro sistema visto por la NASA

Tras reportar el incidente a la seguridad del hotel, la policía y el equipo de Smith, Joseph afirma que fue avergonzado por la dirección de la gira y acusado de inventarse los hechos. Poco después, fue despedido y reemplazado.

El violinista sostiene que su despido fue una represalia directa por denunciar el presunto allanamiento y que las acciones de Smith constituirían una “conducta depredadora” y un intento de explotación sexual. Joseph reclama daños económicos, perjuicios a su reputación y afectaciones a su salud mental, incluyendo síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Solicita que el caso sea juzgado por un jurado popular.

El abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “falsas, infundadas e imprudentes” y aseguró que usarán “todos los medios legales disponibles” para defender la versión del actor.

Actualmente, el caso se encuentra en fase inicial y no se ha fijado fecha para el juicio, sumándose a una serie de episodios judiciales y mediáticos que han marcado la trayectoria pública de Smith en los últimos años.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los 10 temas del año 2025 en Confidencial Noticias

| Confidencial Noticias | , ,
A continuación describimos los 10 temas que hicieron noticia en Confidencial Noticias durante el año 2025. Nota recomendada: Los deportistas colombianos en 2025 ganadores en torneos internacionales
Siga leyendo

¿En que se basa Petro para asegurar que Trump bombardeó una fábrica en Venezuela?

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado saber este martes que Estados Unidos «bombardeó una fábrica» en Maracaibo, Venezuela, donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fabricaría cocaína, según el propio mandatario, que ha…
Siga leyendo

Gobierno eliminaría prima de servicios a los congresistas

| Confidencial Noticias | , ,
Otra de las medidas que alista el Gobierno Nacional es la eliminación de la prima de servicios que se paga mensualmente a los congresistas y que equivale a 15 millones de pesos mensuales para cada senador y representantes a la cámara, ordenado desde el…
Siga leyendo

Las críticas de Mauricio Cárdenas al aumento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas cuestionó el incremento del 23 % del salario mínimo, al calificarlos como una decisión irresponsable del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cárdenas, aunque la medida puede generar aplausos…
Siga leyendo

Iván Cepeda defiende el incremento del 23% al Salario Mínimo

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, defendió la decisión del presidente Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23 %. A través de su cuenta en X, el aspirante presidencial y senador afirmó que, con la decisión de…
Siga leyendo