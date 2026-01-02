El actor Will Smith y su empresa, Treyball Studios Management, fueron demandados por el violinista Brian King Joseph, finalista de America’s Got Talent 2018, por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias durante la gira Based on a True Story: 2025.

Según los documentos presentados ante el Tribunal Superior de California, condado de Los Ángeles, Joseph fue contratado en noviembre de 2024 para un concierto en San Diego y posteriormente invitado a unirse a la gira de 2025 y a participar en un próximo álbum de Smith. Durante la primera etapa del tour, el músico asegura que regresó a su habitación en un hotel y encontró objetos que no le pertenecían y una nota manuscrita con mensajes de cercanía personal, que interpretó como una amenaza a su seguridad.

Te puede interesar: Un visitante de otro sistema visto por la NASA

Tras reportar el incidente a la seguridad del hotel, la policía y el equipo de Smith, Joseph afirma que fue avergonzado por la dirección de la gira y acusado de inventarse los hechos. Poco después, fue despedido y reemplazado.

El violinista sostiene que su despido fue una represalia directa por denunciar el presunto allanamiento y que las acciones de Smith constituirían una “conducta depredadora” y un intento de explotación sexual. Joseph reclama daños económicos, perjuicios a su reputación y afectaciones a su salud mental, incluyendo síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático (TEPT). Solicita que el caso sea juzgado por un jurado popular.

El abogado de Will Smith, Allen B. Grodsky, negó categóricamente las acusaciones, calificándolas de “falsas, infundadas e imprudentes” y aseguró que usarán “todos los medios legales disponibles” para defender la versión del actor.

Actualmente, el caso se encuentra en fase inicial y no se ha fijado fecha para el juicio, sumándose a una serie de episodios judiciales y mediáticos que han marcado la trayectoria pública de Smith en los últimos años.