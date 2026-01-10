En entrevista para el magazín del Canal Caracol, ‘Se dice de mi‘, el cantante de música popular recién fallecido, Yeison Jiménez, narró que moría en un accidente aéreo.

«Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo'», contó el artista.

Más adelente agregó en su relato: «En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté».

Yeison Jiménez narró que semanas después tuvo un incidente en la avioneta en la que viajaba, que acababa de salir de mantenimiento. Contó que vio las montañas y «el avión nunca se levantó, el camarógrafo me dijo ‘Yei, está saliendo agua de este motor'».

«El avión despega y cuando despega yo siento que algo hace ‘puf puf’ y empiezo a mirar todos los parámetros y estaba mal, no estábamos subiendo, todos los motores decían ‘bad[mal]'». Confesó con voz entrecortada que tuvo fuertes depresiones que le obligaron a someterse a terapias con un psicólogo.

En la tarde del 10 de enero, el interprete de música popular Yeison Jiménez murió, víctima de un accidente aéreo en inmediaciones al municipio de Paipa (Boyacá). Junto al artista viajaban cinco de sus acompañantes que al parecer serían sus músicos.