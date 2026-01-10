Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

En entrevista para el magazín del Canal Caracol, ‘Se dice de mi‘, el cantante de música popular recién fallecido, Yeison Jiménez, narró que moría en un accidente aéreo.

«Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: ‘Uy, patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné a su antojo'», contó el artista.

Más adelente agregó en su relato: «En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté».

Yeison Jiménez narró que semanas después tuvo un incidente en la avioneta en la que viajaba, que acababa de salir de mantenimiento. Contó que vio las montañas y «el avión nunca se levantó, el camarógrafo me dijo ‘Yei, está saliendo agua de este motor'».

«El avión despega y cuando despega yo siento que algo hace ‘puf puf’ y empiezo a mirar todos los parámetros y estaba mal, no estábamos subiendo, todos los motores decían ‘bad[mal]'». Confesó con voz entrecortada que tuvo fuertes depresiones que le obligaron a someterse a terapias con un psicólogo.

Nota relacionada: Murió Yeison Jiménez en accidente aéreo

En la tarde del 10 de enero, el interprete de música popular Yeison Jiménez murió, víctima de un accidente aéreo en inmediaciones al municipio de Paipa (Boyacá). Junto al artista viajaban cinco de sus acompañantes que al parecer serían sus músicos.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ministerio de Defensa activa el proyecto Escudo Nacional Anti Drones

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno Nacional puso en marcha el proyecto el proyecto Escudo Nacional Anti Drones, con una inversión de 6.2 billones de pesos. Para su desarrollo se conformó un equipo multidisciplinario integrado por hombres y mujeres de las Fuerzas Militares y la…
Siga leyendo

El día y la hora en que Donald Trump y Gustavo Petro se verán las caras

| Europa Press | ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que recibirá a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero, después de que esta misma semana ambos mantuvieran una llamada telefónica…
Siga leyendo

Petro rechaza invitación de Mordisco al ELN para conformar alianza criminal en la frontera

| Confidencial Noticias | ,
El presidente de la república, Gustavo Petro, respondió a la invitación de alias Iván Mordisco al ELN para conformar un bloque armado que atente contra la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela, tras la captura por parte de los Estados Unidos de…
Siga leyendo

Ejército da de baja a peligroso alfil de alias Iván Mordisco

| Confidencial Noticias | ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la muerte en desarrollo de operaciones militares de Cristian Eiler Matías Hernández, alias Polo, uno de los más peligrosos alfiles que tenía alias Iván Mordisco en el sur del país. La baja en combate fue…
Siga leyendo

Petro y Donald Trump colaborarían para «golpear duro» al ELN en la frontera con Venezuela

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron en su reciente llamada realizar «acciones conjuntas» contra el paramilitar Ejército de Liberación Nacional (ELN) para evitar que use Venezuela como…
Siga leyendo