Zlatan Ibrahimovic se retiró del fútbol en 2023, poniendo fin a más de 20 años de una carrera brillante en la que dejó una huella imborrable. Tras conquistar el Scudetto número 19 con el Milan y recibir la ovación de San Siro, decidió cerrar su etapa como profesional a los 41 años. Luego del anuncio, dedicó un breve periodo a disfrutar de su familia en Suecia, después de haber pasado sus últimos años deportivos en Italia.

Durante su trayectoria, vistió camisetas de enorme peso histórico: Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona, Milan y PSG. En cada uno de estos clubes brilló con su estilo inconfundible, sus goles espectaculares y su impresionante condición física. Zlatan siempre se distinguió por su fortaleza, elasticidad y disciplina, cualidades que lo llevaron a mantenerse en la élite durante más de dos décadas.

Tras colgar los botines, no abandonó su rutina de entrenamiento. Cinturón negro en taekwondo y experto en artes marciales mixtas, siguió cultivando una forma física envidiable. Ahora, a sus 44 años, ha encontrado en el CrossFit una nueva pasión, algo que deja ver en sus publicaciones de Instagram, donde aparece realizando intensos ejercicios de cross training y mostrando con orgullo la musculatura de su torso y sus brazos.