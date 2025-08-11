Ir al contenido principal

La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres hombres y dos menores de edad señalados de integrar una red de microtráfico que operaba en el Centro Histórico de Cartagena. Según las investigaciones, el grupo se dedicaba a la comercialización de estupefacientes en sectores frecuentados por turistas nacionales y extranjeros.

Los adultos identificados como Paulo Andrés González Ochoa, Pedro Luis Pérez Cañate y Juan Carlos Valencia Chavarro fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias preliminares.

Por solicitud del ente acusador, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, los menores de 16 y 17 años fueron enviados a un centro especializado para adolescentes en conflicto con la ley, bajo internamiento preventivo.

Las labores de inteligencia adelantadas por la Fiscalía y la Policía Nacional permitieron establecer que los implicados presuntamente ofrecían marihuana, cocaína, bazuco y sustancias sintéticas en sectores como Chambacú, San Francisco y el Centro Histórico. Las capturas y aprehensiones se realizaron con base en videos, testimonios y otras evidencias recopiladas durante la investigación.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad en zonas turísticas y el combate al microtráfico que afecta tanto a la población local como a los visitantes.

