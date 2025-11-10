La Registraduría confirmó que el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú.

En el avión viajaban funcionarios de la entidad que se desplazaban hacia el Vaupés para cumplir con temas relacionados con su labor. Estos fueron: Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes.

«Por ahora, desconocemos las causas del siniestro y el estado de los ocupantes. Las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro en este momento se adelantan las investigaciones correspondientes”, reportó la Registraduría.

