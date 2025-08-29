El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, emitió una directiva advirtiendo a toda la función pública que no deben participar en actos políticos.

“Se hacen exhortos y advertencias a todo servidor público de cualquier orden territorial y a los particulares que ejercen por excepción funciones del Estado para que no vayan a incurrir en la violación de las prohibiciones y de las limitantes que le impone la Constitución, los tratados internacionales y las leyes vigentes» afirmó.

Advirtió además que “cada servidor público que se descarrile y rompa los límites de las prohibiciones e incurra en indebida participación en política recibirá inmediatamente la máxima sanción por mala conducta”.

Recalcó que, junto con el Contralor y el Registrador, “se han asumido esfuerzos para fortalecer la institucionalidad democrática en Colombia y para que se respete el calendario electoral”.

Nota recomendada: Las respuestas que sobre IA dio a la Universidad de América y a Confidencial Noticias un primer grupo de presidenciables

El Procurador General llamó la atención para que en las redes sociales no se siga utilizando su nombre o su función para hacer proselitismo político. Fue enfático en señalar que el “Procurador General no está en venta, no cede a los halagos, ni las insinuaciones de beneficios y tampoco se acobarda, no se deja presionar o amilanar. Ese es el Procurador que tienen ustedes”.