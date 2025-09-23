Agencia Nacional Minera confirma que son 25 los mineros atrapados en una mina en Segovia (Antioquia)

La Agencia Nacional Minera (ANM) confirmó en horas de la mañana de hoy martes 23 de septiembre que son 25 los mineros que se encuentran atrapados en un socavón de la mina La Reliquia, en el municipio de Segovia.

La emergencia que provocó el derrumbe de aproximadamente 15 metros, taponando la entrada a la mina fue causada por una falla geomecánica.

De acuerdo con la entidad, los 25 mineros se encuentran en buen estado de salud y confirmó además que se les están suministrando alimentos y líquidos para su hidratación.

